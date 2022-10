Small Business Loan information (Información sobre préstamos para pequeñas empresas en español)

COLLIER COUNTY, Fla. — The U.S. Small Business Administration announced today that it will operate a Mobile Business Recovery Center in Everglades City starting tomorrow, October 7.

Customer Service Representatives at the centers will assist Floridians with applying for SBA disaster loan assistance for losses due to Hurricane Ian.

The following locations will be open in Collier County:

The Naples Players 701 5th Avenue South Naples, Monday, 9 a.m. to 4:30 p.m., Tuesday – Sunday, 9 a.m. to 5 p.m

Museum of the Everglades 105 Broadway Avenue W Everglades City, Friday, Oct. 7, 1 p.m. to 6 p.m., Saturday – Monday, Oct. 8 to 10, 9 a.m. to 6 p.m.

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que operará un Centro Móvil de Recuperación de Negocios durante, a partir del viernes 7 de octubre, en la cuidad de Everglades. Representantes de Servicio al Cliente de los centros ayudarán a los floridanos a solicitar al programa de préstamos por desastre de la SBA por pérdidas debidas al huracán Ian que comenzó el 23 de septiembre.