Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa 12/22/16

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HI: 80°
LO: 61°
HI: 79°
LO: 66°
HI: 81°
LO: 67°
Dr. Flaharty talks about laser hair removal.
Patrick M. Flaharty, MD Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa (239) 415-7576
Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa
Patrick M. Flaharty, MD 13470 Parker Commons Blvd
Dr. Flaharty talks about laser hair removal.
Patrick M. Flaharty, MD Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa (239) 415-7576
Azul Cosmetic Surgery & Medical Spa
Patrick M. Flaharty, MD 13470 Parker Commons Blvd. #101 Fort Myers(239) 415-7576
Patrick M. Flaharty, MD 23451 Walden Center Dr. #400 Bonita Springs (239) 415-7576
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